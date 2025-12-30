eccellenza camaiani e stringara per la real cerretese

La Real Cerretese, neopromossa nel Girone A di Eccellenza, si distingue per i risultati ottenuti nella prima metà della stagione. Con la guida di Camaiani e Stringara, i biancoverdi hanno raggiunto il settimo posto, consolidando la loro posizione grazie alla vittoria per 3-1 contro il Castelnuovo Garfagnana. Un cammino che testimonia la crescita della squadra e il lavoro svolto, segnando un passo importante nel campionato.

Difficile credere che anche il più ottimista avrebbe ipotizzato una Real Cerretese così in alto, arrivati al giro di boa del Girone A di Eccellenza: da neopromossi, i biancoverdi hanno chiuso la prima metà di stagione al settimo posto, in seguito al roboante successo per 3-1 sul Castelnuovo Garfagnana, acciuffandoli così in classifica. I play-off, addirittura, distano un solo punto: con un Bouhafa in forma smagliante, capocannoniere del campionato con 9 reti all’attivo, allora sì, si può sognare in grande. Anche in quest’ottica, la società ha annunciato l’arrivo di due nuovi innesti, che saranno chiamati ad alzare il valore tecnico e l’equilibrio di una squadra già ben organizzata: in questo periodo di sosta, infatti, sono stati presentati l’attaccante classe 2003 Gianluca Camaiani, in arrivo dal Camaiore, e il centrocampista classe 2002 Aurelio Stringara, che invece è stato prelevato dal Frates Perignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

