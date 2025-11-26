Ucraina Tikhanovskaya | Battuta d’arresto Kiev è battuta d’arresto per l’Europa

“Una battuta d’arresto per l’Ucraina sarebbe una battuta d’arresto per la Bielorussia e per la sicurezza di tutta l’Europa “. Lo dice a LaPresse la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, commentando gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina. “Putin vuole seminare il dubbio tra i Paesi occidentali evidenziando le difficoltà ucraine. Non possiamo permettergli di avere successo. Dico spesso che la vittoria dell’Ucraina sarà la nostra vittoria: il destino di una Bielorussia libera è strettamente legato al successo dell’Ucraina. Se il sostegno occidentale vacilla, non farebbe che incoraggiare il Cremlino e i regimi a esso alleati”, afferma Tikhanovskaya, invitando l’Occidente “a non lasciare che la stanchezza o lo scandalo oscurino il quadro generale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

