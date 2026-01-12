Il Follonica Gavorrano ha registrato la sua peggior prestazione sotto la guida di mister Brando, perdendo in casa contro il fanalino di coda. La delusione del tecnico si manifesta nella sua rabbia, evidenziando ancora una volta gli stessi errori del passato. Una sconfitta che solleva interrogativi sulla direzione della squadra e sulla capacità di reagire a questa fase difficile.

Peggiore prestazione della gestione Brando. Il Follonica Gavorrano ha fatto l’ennesimo passo indietro perdendo in casa col fanalino di coda. A condizionare il ko dei minerari è stato il Poggibonsi sì, ma anche un virus influenzale che ha messo a dura prova la squadra durante la settimana. "E’ stata una partita non giocata benissimo – ha spiegato Lucio Brando (foto) -. Nonostante poca qualità eravamo andati avanti, dovevamo portarla in fondo. Non l’abbiamo interpretata bene. Mi fa rabbia che abbiamo commesso gli stessi errori del passato. Se vogliamo migliorare dobbiamo cambiare, invece continuiamo a fare passi indietro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rabbia di mister Brando: "Gli stessi errori del passato"

Leggi anche: Ruben Amorim risponde a Cristiano Ronaldo ed esorta i tifosi del Manchester United a dimenticare gli “errori” del passato

Leggi anche: FolloGav alla prova Montevarchi. La prima con mister Brando

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La rabbia di mister Brando: Gli stessi errori del passato.

La rabbia di mister Brando: "Gli stessi errori del passato" - Il Follonica Gavorrano ha fatto l’ennesimo passo indietro perdendo in casa col fanalino di ... lanazione.it