La candidatura di Forlì-Cesena a Capitale italiana della cultura è ufficialmente tra le 10 finaliste

Forlì-Cesena è stata selezionata come una delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Questa candidatura riconosce il valore e la ricchezza culturale della provincia, sottolineando il suo impegno nel promuovere arte, storia e tradizioni. La decisione rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e una valorizzazione delle sue peculiarità culturali.

Nella top ten figura anche Forlì-Cesena, con il progetto ‘I sentieri della bellezza’, presentato il 25 settembre 2025 e promosso insieme alla città di Cesena La candidatura di Forlì-Cesena entra ufficialmente nella rosa delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La corsa al riconoscimento entra così nel vivo, dopo la selezione operata da una giuria di sette esperti che ha valutato i progetti presentati dalle 23 città candidate. La commissione, guidata da Davide Maria Desario e composta da Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi, Vincenzo Trione, ha esaminato le candidature presso il Dipartimento per le Attività Culturali (Diac), pubblicando oggi l’elenco delle dieci città finaliste.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La candidatura di Forlì, con Cesena, a Capitale italiana della cultura è ufficialmente tra le 10 finalisteForlì, insieme a Cesena, è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. “Un risultato straordinario”Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo.

