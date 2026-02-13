Certificati per evitare i rimpatri scatta l' indagine della Procura | almeno sei medici indagati

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su sei medici coinvolti nella gestione dei certificati medici rilasciati ai cittadini stranieri, tra cui alcuni richiedenti asilo. I medici firmavano documenti che attestavano l’inidoneità al viaggio, evitando così i rimpatri, ma le visite mediche successive hanno dimostrato che tali certificati erano falsi o comunque non corrispondevano alla realtà. La vicenda si è scoperta dopo alcuni controlli incrociati tra le cartelle cliniche e le procedure di rimpatrio avviate dalle autorità.

L'obbiettivo degli investigatori è chiarire se i certificati che dichiaravano la non idoneità al rimpatrio fossero incompleti o del tutto arbitrari Venivano avviate le procedure per il rimpatrio, ma le successive visite mediche certificavano la non idoneità al viaggio. Ora la Procura di Ravenna vuole vederci chiaro e apre un'inchiesta che vedrebbe al momento almeno sei medici indagati. Lo riferisce l'Ansa. Al centro dell'indagine ci sono i certificati medici necessari al via libera per l'avvio degli extracomunitari irregolari ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e quindi al volo aereo verso i Paesi d'origine.