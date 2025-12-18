Askatasuna il centro sociale circondato dalle forze dell' ordine

Una vasta operazione di polizia è in corso dall'alba di oggi al centro sociale Askatasuna di Torino, situato in corso Regina Margherita 47. La situazione ha attirato l’attenzione della città, con le forze dell’ordine che circondano l’area. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione e attenzione crescente, mentre le autorità procedono con le verifiche e le operazioni sul territorio.

Perché a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra. avvenire.it

Sgomberato e sequestrato il centro sociale di Torino Askatasuna. Piantedosi: "E' un segnale chiaro dello Stato" - La decisione è stata presa nelle indagini sugli assalti, del 28 novembre scorso, alle sedi del quotidiano La Stampa, all'ex complesso industriale Ogr e a Leonardo ... rtl.it

Torino, Askatasuna: il centro sociale circondato dalle Forze dell'Ordine. Probabile sgombero

#Torino Il centro sociale Askatasuna è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. - facebook.com facebook

Sgomberato anche Askatasuna: sigilli al Centro Sociale di Torino dopo l'assalto a La Stampa, rotto il patto con il Comune. Perquisite anche le abitazioni di alcuni attivisti, annunciata una manifestazione di protesta x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.