Askatasuna il centro sociale circondato dalle forze dell' ordine

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione di polizia è in corso dall'alba di oggi al centro sociale Askatasuna di Torino, situato in corso Regina Margherita 47. La situazione ha attirato l’attenzione della città, con le forze dell’ordine che circondano l’area. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione e attenzione crescente, mentre le autorità procedono con le verifiche e le operazioni sul territorio.

Una vasta operazione di polizia è in corso dall'alba di oggi al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gli antagonisti nel terrore: “Presto correte, ci sgomberano”.

