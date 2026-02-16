Rassegna Sipari di primavera Le emozioni sbocciano in scena al TEM - Teatro Excelsior Mortise
Dal 26 febbraio all’11 aprile sono in programma quattro appuntamenti. Ecco di seguito tutta la rassegna nel dettaglio Acli Arte e Spettacolo Padova, presenta la seconda edizione della rassegna “Sipari di Primavera” in collaborazione con TEM - Teatro Excelsior Mortise, sotto la Direzione artistica di Anna-Rita Di Muro. Sipari di Primavera ha in cartellone quattro appuntamenti a partire dal 26 febbraio, per concludere l’11 aprile. 28 febbraioAcli Arte e Spettacolo Padova ApsOGGETTI CHE MI PARLANO di Miriam AngilèSpettacolo con Musica Live anni '60-'70 interpretate dalla band i Beat ShopRegia Enrico Ventura 14 marzoLe Acque Mosse ApsEL CORAJO NO ME MANCA.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni
A Francavilla al Mare torna l'appuntamento con la rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, giunta al suo quinto evento.
La prima rassegna della lettura. Sbarca in città “Libri in scena“. Al teatro Manzoni e in Villa Reale
Il Libraccio presenta la sua prima rassegna letteraria a Monza, intitolata “Libri in scena”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sipari, note e coriandoli: guida agli eventi da non perdere in Campania fino all'8 Febbraio 2026.
Rassegna Sipari di primavera. Le emozioni sbocciano in scena al TEM - Teatro Excelsior MortiseDal 26 febbraio all’11 aprile sono in programma quattro appuntamenti. Ecco di seguito tutta la rassegna nel dettaglio ... padovaoggi.it
Inaugura la III edizione di Primavera di CulturaLa rassegna Primavera di Cultura, curata da Monumenti Cagliari (sistema dei Monumenti della Città di Cagliari: Torre ... sardegnareporter.it
Oblivion. Tuttorial atto terzo. Teatro Excelsior di Erba - facebook.com facebook
Misurare il salto delle rane. Al Teatro Excelsior lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo toscanalibri.it/evento/misurar… x.com