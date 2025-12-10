A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi anima e tela rassegna di parole colori ed emozioni

A Francavilla al Mare torna l'appuntamento con la rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, giunta al suo quinto evento. Curata dal critico Massimo Pasqualone, l'iniziativa si svolgerà presso la biblioteca Russo nel museo Michetti, offrendo un'occasione di incontro tra parole, colori ed emozioni. L'evento si terrà mercoledì 17 dicembre alle 17.

