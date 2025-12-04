Raspadori torna subito in Serie A? A Napoli si grida già al tradimento | notizia inaspettata!

Nello scorso calciomercato estivo, Giacomo Raspadori ha lasciato il Napoli guidato da Antonio Conte per approdare a Madrid, sponda Atletico. La sua nuova avventura, però, non è ancora decollata e sulle sue tracce sembra esserci una big della Serie A: la Roma di Gian Piero Gasperini si sarebbe fatta avanti per l’attaccante. Raspadori alla Roma? Le ultime sul possibile affare. Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova esperienza di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid. Pochi minuti accumulati fin qui, precisamente 183? da spalmare in 9 presenze, non possono certamente far contento l’ex attaccante del Napoli, che ora inizia a guardarsi intorno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori torna subito in Serie A? A Napoli si grida già al tradimento: notizia inaspettata!

