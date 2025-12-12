Irrompono in casa sequestrano fratelli e li costringono a consegnare le chiavi della gioielleria

Una grave rapina ha sconvolto una famiglia, quando dei malviventi sono entrati in casa e hanno sequestrato i fratelli, costringendoli a consegnare le chiavi della gioielleria di famiglia. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità e apre un'indagine sulle modalità e sui responsabili dell'evento.

Fratelli sequestrati in casa e costretti a consegnare le chiavi della gioielleria di famiglia ai rapinatori. È questa, in estrema sintesi, la dinamica della rapina choc avvenuta la sera del 10 dicembre, a Serracapriola, dove i titolari dell'unica gioielleria del paese - fratello e sorella, che.

