Il rapinatore seriale con le Nike bianche Armato di pistola ha colpito 12 volte in tre mesi a Roma ovest

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Nike Dunk bianche ai piedi, quelle che tanto gli piacevano e che gli sono poi risultate fatali. Il casco per nascondersi e la pistola in pugno per minacciare. Così, per ben 12 volte in tre mesi, ha colpito supermercati, negozi e sale scommesse di Roma ovest, dalla zona più a sud del Portuense. 🔗 Leggi su Romatoday.it

