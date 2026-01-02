Rapinatore armato di pistola irrompe in farmacia a Pont Canavese | fuggito con 500 euro

A Pont Canavese, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione in una farmacia vuota, minacciando il farmacista per ottenere circa 500 euro, l’incasso della giornata. L’autore, a volto scoperto, si è successivamente dato alla fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare e rintracciare il responsabile.

