Openda difeso da Adani |  Gli si può dire quello che si vuole ma dobbiamo ammettere questa cosa

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di discussione calcistica, Adani ha difeso Openda sottolineando che, nonostante le opinioni possano variare, ci sono aspetti della sua prestazione che meritano riconoscimento. Questa presa di posizione evidenzia come, anche in un ambiente critico, sia importante riconoscere i punti di forza di un giocatore, mantenendo un approccio obiettivo e rispettoso.

. Il pensiero dell’opinionista. Durante l’ultima puntata di  Viva El Futbol,  Lele Adani  ha analizzato con il suo consueto trasporto la recente sfida di campionato tra la  Juventus  e la  Roma. Secondo l’ex difensore, il match ha evidenziato due stati d’animo e di forma contrapposti: da una parte una Roma apparsa ancora “incompiuta”, dall’altra una Juventus che sta seguendo un percorso di crescita ben definito sotto la guida di  Luciano Spalletti. Il fulcro dell’analisi di Adani si è concentrato sulla prestazione di  Loïs Openda, l’attaccante che ha saputo incidere profondamente non solo con la rete realizzata, ma soprattutto con un’attitudine al sacrificio fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

openda difeso da adani 160gli si pu242 dire quello che si vuole ma dobbiamo ammettere questa cosa

© Juventusnews24.com - Openda difeso da Adani: «Gli si può dire quello che si vuole ma dobbiamo ammettere questa cosa»

Leggi anche: Marotta: «Juve ottima con Spalletti, lui è molto bravo. Parole Conte? Non gli rispondo, libero di dire quello che vuole. Ma ho capito che…»

Leggi anche: Battibecco con Fabregas, Tudor secco: «può dire quello che vuole»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.