Ranocchia difende Bastoni | Gogna inaccettabile per un giocatore sempre corretto L’esultanza è per l’adrenalina

Andrea Ranocchia ha preso posizione dopo le critiche rivolte a Bastoni, che ha esultato energicamente dopo un gol durante la partita di domenica. Ranocchia ha spiegato che quella reazione deriva dall’adrenalina e dalla voglia di vincere, sottolineando che Bastoni è un giocatore sempre rispettoso e corretto in campo. La sua difesa arriva in un momento in cui molti tifosi e commentatori hanno contestato l’atteggiamento del difensore nerazzurro.

. Le parole dell'ex difensore. Andrea Ranocchia ha una frequentazione di Alessandro Bastoni sufficiente per esprimersi sul caso esploso sabato sera. L'ex capitano nerazzurro scende in campo per difendere il compagno dopo le polemiche di Inter Juve. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. TROPPO CLAMORE – « Tanto, troppo clamore. Una gogna mediatica che un bravo ragazzo come Ale non merita: è tutto tranne che un simulatore seriale. Andrea Ranocchia ha commentato il forte clamore mediatico che si è scatenato su Bastoni dopo la partita tra Inter e Juventus. Ranocchia difende Bastoni: «Ha sbagliato ma non merita questa gogna mediatica! E non si può dire che sia un campionato falsato, perché…» Andrea Ranocchia ha preso posizione sulla polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Juventus, sottolineando che l'ex compagno di squadra ha commesso un errore, ma non merita di essere travolto dai media. L'esultanza? Nell'adrenalina del momento ti lasci andare. Il tocco è stato lieve, Kalulu e Bastoni si sono scontrati a una velocità importante. Bastoni è un ragazzo eccellente, eccezionale.