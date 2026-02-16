Ranocchia difende Bastoni | Troppo clamore e gogna mediatica inaccettabile Non sto difendendo le simulazioni ma…

Andrea Ranocchia ha commentato il forte clamore mediatico che si è scatenato su Bastoni dopo la partita tra Inter e Juventus. La sua voce si alza per commentare la gogna che sta subendo il difensore, accusando i media di esagerare. Ranocchia specifica di non voler giustificare eventuali simulazioni, ma di voler mettere in discussione la gogna pubblica che sta ricevendo Bastoni. La discussione si accende anche sulla gestione delle immagini e delle opinioni condivise sui social.

Inter News 24 Ranocchia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla così del clamore mediatico attorno a Bastoni dopo Inter-Juventus. Andrea Ranocchia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha una frequentazione di Alessandro Bastoni sufficiente per esprimersi sul caso esploso sabato sera. L'ex capitano nerazzurro scende in campo per difendere il compagno dopo le polemiche di Inter-Juventus. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. TROPPO CLAMORE «Tanto, troppo clamore. Una gogna mediatica che un bravo ragazzo come Ale non merita: è tutto tranne che un simulatore seriale. Può aver sbagliato in questo specifico caso, l'ammonizione non c'era, ma credo che si stia esagerando nelle valutazioni: bisogna sempre considerare l'adrenalina del momento.