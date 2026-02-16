Ramy omicidio stradale in adempimento dovere è la nuova imputazione per il carabiniere

Ramy Elgaml è sotto inchiesta per aver causato un incidente mortale durante un inseguimento, accusato di aver agito oltre i limiti del dovere. La procura indaga ora sulla possibilità che il carabiniere abbia commesso un eccesso colposo mentre cercava di fermare un sospetto. La vicenda si è verificata in una strada trafficata di Milano, dove il veicolo inseguito ha investito un pedone poco prima dell’incidente.

Ramy Elgaml, l'Inseguimento e l'Imputazione Contestata: Ora si Indaga per "Eccesso Colposo" nel Dovere del Carabiniere. Milano, 16 febbraio 2026 – La vicenda della morte di Ramy Elgaml, avvenuta nel novembre 2024 in seguito a un inseguimento nel capoluogo lombardo, ha subito una svolta significativa. La Procura ha contestato al carabiniere coinvolto l'omicidio stradale con l'aggravante dell'"eccesso colposo nell'adempimento del dovere", riconoscendo così l'azione del militare come svolta nell'esercizio delle sue funzioni, ma ravvisando una condotta imprudente nella gestione dell'inseguimento. L'indagine, tuttora in corso, si concentra sulla dinamica dell'incidente e sulle possibili responsabilità.