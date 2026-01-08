Il 17 dicembre 2025, a Trentola Ducenta, i Carabinieri hanno arrestato due giovani durante un'operazione contro i furti di autovetture. Un inseguimento ha portato all'arresto di un 21enne, che è stato successivamente rilasciato. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di reati legati alla criminalità locale, contribuendo alla sicurezza della comunità.

Nel pomeriggio del 17 dicembre 2025, a Trentola Ducenta (CE), i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato due giovani nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. I due arrestati sono un 28enne residente a Villaricca e un 21enne di Giugliano in.

© Napolitoday.it - Furti di vetture, inseguimento e arresto per resistenza a pubblico ufficiale, torna in libertà 21enne

