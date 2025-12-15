A Milano, i carabinieri hanno arrestato 21 persone coinvolte in una banda dedita a truffe ai danni di anziani, utilizzando il metodo del finto carabiniere. L’operazione, eseguita su ordinanza del giudice, ha smantellato un’associazione criminale responsabile di furti, ricettazione e riciclaggio.

© Lapresse.it - Milano, truffa del finto carabiniere ai danni di anziani: 21 arresti

I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 soggetti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Di questi indagati, 1 era già detenuto per altra causa, 6 sono stati portati in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 5 sono stati sottoposti all’obbligo di dimora. Il provvedimento, eseguito l’ 11 dicembre scorso, scaturisce da un’approfondita e strutturata attività d’indagine, convenzionalmente denominata “ Altro Mondo ”, condotta dal Nucleo Investigativo di Milano e coordinata dalla Procura di Milano, avviata a partire dal 2023, come risposta alla recrudescenza di reati contro il patrimonio (in particolare furti, rapine e truffe), commessi prevalentemente in danno di soggetti vulnerabili con la tecnica del “ finto Carabiniere ” Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Anziani, la truffa spietata del finto carabiniere - FarWest 23/05/2025

Truffa del finto carabiniere, smantellata banda di 21 persone: a capo una 96enne. Bottino da 2,5 milioni - Milano, nel mirino soprattutto persone anziane, colte nel rientro solitario alla loro casa e ingannate da (falsi) materiali e distintivi delle forze dell’ordine ... ilgiorno.it