Milano truffa del finto carabiniere ai danni di anziani | 21 arresti
A Milano, i carabinieri hanno arrestato 21 persone coinvolte in una banda dedita a truffe ai danni di anziani, utilizzando il metodo del finto carabiniere. L’operazione, eseguita su ordinanza del giudice, ha smantellato un’associazione criminale responsabile di furti, ricettazione e riciclaggio.
I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 soggetti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Di questi indagati, 1 era già detenuto per altra causa, 6 sono stati portati in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 5 sono stati sottoposti all’obbligo di dimora. Il provvedimento, eseguito l’ 11 dicembre scorso, scaturisce da un’approfondita e strutturata attività d’indagine, convenzionalmente denominata “ Altro Mondo ”, condotta dal Nucleo Investigativo di Milano e coordinata dalla Procura di Milano, avviata a partire dal 2023, come risposta alla recrudescenza di reati contro il patrimonio (in particolare furti, rapine e truffe), commessi prevalentemente in danno di soggetti vulnerabili con la tecnica del “ finto Carabiniere ” Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
