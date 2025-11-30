Molestata sul bus sbattuta al muro e picchiata | ragazza salvata da una passante

Un bengalese di 27 anni è stato arrestato da una volante della questura di Bergamo con l'accusa di aver molestato e picchiato una ragazza sua connazionale (ma i due non si erano mai visti in precedenza) mentre erano sull'autobus. A salvarla un passante e il suo fidanzato, che nel frattempo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

