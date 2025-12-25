Milano anziana tenta di lanciarsi dal sesto piano salvata da carabinieri
Intervento salvavita dei carabinieri di Milano che alla vigilia di Natale sono intervenuti in via della Sila, dopo la segnalazione al 112 di una donna anziana appesa al davanzale di una finestra al sesto piano di uno palazzo. Giunti sul posto, i militari hanno individuato la donna di 85 anni e sono saliti in tempo per evitare che cadesse nel vuoto, salvandola. Alla base del gesto, secondo i primi accertamenti, il senso di solitudine dell’anziana, accentuato dall’avvicinarsi delle feste. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: E’ sola a Natale, anziana tenta suicidio: salvata da carabinieri a Milano
Leggi anche: Ragazza tenta di lanciarsi nel vuoto, salvata dai carabinieri
Anziana tenta di lanciarsi dal sesto piano, salvata da carabinieri: il video - (LaPresse) Intervento salvavita dei carabinieri di Milano che alla vigilia di Natale sono intervenuti in via della Sila, dopo la segnalazione al ... stream24.ilsole24ore.com
E' sola a Natale, anziana tenta suicidio: salvata da carabinieri a Milano - Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio alla vigilia di Natale ma è stata salvata dai carabinieri a Milano. reggiotv.it
Tenta di lanciarsi nel vuoto, salvata dai carabinieri - Dai primi accertamenti, come riferiscono i carabinieri, è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine ... msn.com
Milano, anziana di 85 anni salvata dai carabinieri mentre tenta di togliersi la vita. Attimi di paura ieri pomeriggio a Milano, dove un’anziana di 85 anni è stata salvata dai carabinieri mentre si trovava in bilico su una finestra al sesto piano di uno stabile in via del - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.