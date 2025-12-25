milano anziana tenta di lanciarsi dal sesto piano salvata da carabinieri

Intervento salvavita dei carabinieri di Milano che alla vigilia di Natale sono intervenuti in via della Sila, dopo la segnalazione al 112 di una donna anziana appesa al davanzale di una finestra al sesto piano di uno palazzo. Giunti sul posto, i militari hanno individuato la donna di 85 anni e sono saliti in tempo per evitare che cadesse nel vuoto, salvandola. Alla base del gesto, secondo i primi accertamenti, il senso di solitudine dell’anziana, accentuato dall’avvicinarsi delle feste. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

