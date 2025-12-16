Cardiologia tra le migliori in Italia In un anno quasi 600 infartuati | Mortalità ridotta e meno attese

L’ospedale di Macerata si distingue nel panorama italiano per la qualità della sua Cardiologia, riconosciuta come una delle migliori in Italia. Nel 2024, la struttura ha registrato la più bassa percentuale di mortalità per infarto al miocardio nelle Marche, confermando un’eccellenza clinica che garantisce interventi tempestivi e risultati positivi per i pazienti.

di Franco Veroli A spingere in alto la valutazione dell’Agenas sulla Cardiologia dell’ospedale di Macerata, una vera eccellenza c’è non solo, ma soprattutto, la più bassa percentuale di mortalità nelle Marche (4,5%), rilevata nel 2024, per infarto al miocardio. Risultato frutto della professionalità degli operatori sanitari e delle procedure innovative attivate dalle equipe della Unità operativa semplice dipartimentale di Cardiologia interventistica, diretta da Francesco Pellone. Quanti sono gli infartuati che ogni anno afferiscono all’ospedale di Macerata? "Gli ultimi dati dicono 545. Sono circa 270 quelli che richiedono un intervento urgente, da trattare entro 90 minuti, con l’applicazione di stent, e 275 quelli che – invece – non hanno bisogno di un intervento urgente e vanno trattati entro 2448 ore. Ilrestodelcarlino.it

