In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuole

In Italia, il congedo mestruale è stato adottato principalmente nelle scuole, grazie all’impegno di studenti e studentesse. Tuttavia, nel settore aziendale questa misura è ancora poco diffusa e spesso non prevista. La differenza di approccio evidenzia come, nonostante alcuni passi avanti nel mondo dell’istruzione, resta molto da fare per garantire pari diritti e supporto alle lavoratrici che affrontano le mestruazioni.

Nelle ultime settimane alcune scuole superiori italiane hanno introdotto il congedo didattico mestruale, cioè la possibilità di restare a casa fino a due giorni al mese per chi soffre, in modo certificato, di dolori forti e debilitanti durante le mestruazioni. Per il momento in Italia questa misura sembra funzionare solo nelle scuole visto che, in mancanza di una legge nazionale che la renda obbligatoria sul posto di lavoro, solo pochissime aziende l'hanno adottata. L'ultima scuola che ha introdotto il congedo, nei primi giorni di gennaio, è stato il liceo Alessandro Manzoni di Milano. A dicembre, invece, erano stati il liceo Quinto Orazio Flacco e l'istituto Da Vinci-Nitti, entrambi di Potenza.

