Rado presenta tre nuovi orologi ispirati a Le Corbusier, creando modelli che richiamano l’architettura modernista. I prodotti, disponibili in edizione limitata, combinano design minimalista e tecnologia avanzata, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Corbusier, prima ancora che un architetto, è stato un terremoto. Uno che negli anni Venti e Cinquanta ha ridisegnato il modo di abitare, di pensare le città, perfino di immaginare la luce dentro una stanza. La Cité Radieuse a Marsiglia, per esempio, non è solo un edificio: è un’idea di società verticale. Così Chandigarh non è solo un complesso governativo: è un manifesto in cemento armato. E il Carpenter Center a Harvard resta l’unico suo progetto americano, una passerella brutalista nel cuore di un campus Ivy League. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Rado lancia tre nuovi orologi in omaggio a Le Corbusier

La città di Latina lavora per togliere il

Swatch ha presentato due orologi speciali per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ormai vicini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.