Rado lancia tre nuovi orologi in omaggio a Le Corbusier
Rado presenta tre nuovi orologi ispirati a Le Corbusier, creando modelli che richiamano l’architettura modernista. I prodotti, disponibili in edizione limitata, combinano design minimalista e tecnologia avanzata, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.
Le Corbusier, prima ancora che un architetto, è stato un terremoto. Uno che negli anni Venti e Cinquanta ha ridisegnato il modo di abitare, di pensare le città, perfino di immaginare la luce dentro una stanza. La Cité Radieuse a Marsiglia, per esempio, non è solo un edificio: è un'idea di società verticale. Così Chandigarh non è solo un complesso governativo: è un manifesto in cemento armato. E il Carpenter Center a Harvard resta l'unico suo progetto americano, una passerella brutalista nel cuore di un campus Ivy League.
