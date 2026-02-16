Racconti rossoneri | Ricky e quella voglia di innamorarsi ancora

Ricky, il tifoso del Milan, ha confessato di sentire ancora quella stessa voglia di innamorarsi, dopo aver visto la sua squadra vincere una partita importante. La passione per i rossoneri lo spinge a seguire ogni match con entusiasmo, anche quando il risultato è incerto. Ricorda ancora il brivido di quella vittoria contro l’Inter, che gli ha riacceso la speranza e la voglia di tifare con il cuore.

Ricordate l'ultima volta che vi siete innamorati? Tranquilli, non vuole essere una di quelle sdolcinate frasi fatte tanto comuni a San Valentino, bensì un viaggio nella propria coscienza di tifosi. Perché se è vero che la passione per una squadra di calcio scatta prevalentemente in famiglia, per riaffermarla c'è bisogno di emozioni forti, inspiegabili fino a quando non vi ci si concede senza remore. Parlo di occhi lucidi, di mente che vaga lontana pur entro i confini di un pensiero fisso, di ore che sembrano infinite prima di incontrarla e di quell'improvvisa inappetenza se ha perso la partita.