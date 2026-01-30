Questa sera su Canale 5 parte la nuova serie “Colpa dei sensi”. La coppia di registi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, torna a lavorare insieme dopo il successo passato. Hanno scelto ancora una volta attori come Gabriel Garko e Anna Safroncik per portare in tv una storia che promette di tenere incollati i telespettatori. La serie sarà composta da tre puntate e segna una volta di più la collaborazione tra i protagonisti che si sono dimostrati una squadra affiatata.

S quadra che vince, non si cambia. Stasera prende il via Colpa dei sensi, nuova serie di Canale 5, e la squadra che l’ha realizzata è quella vincente composta dagli autori e registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi e dagli attori Gabriel Garko e Anna Safroncik. Oggi, venerdì 30 gennaio, alle 21:20, va in onda la prima puntata. Su Mediaset Infinity, oltre alle puntate in diretta e on demand, sono disponibili anche contenuti extra e di backstage. Gabriel Garko in sedia rotelle dopo un infortunio sul set: «Non mollo, tornerò più forte» X Leggi anche › “Una nuova vita” trionfa negli ascolti: Anna Valle regala la vittoria a Canale 5 Colpa dei sensi fiction Canale 5, quante puntate, trama, anticipazioni, cast e Gabriel Garko. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Simona Izzo e Ricky Tognazzi dirigono una nuova serie in tre puntate con quella che è diventata la loro coppia portafortuna

Ricky Tognazzi si presenta come un "maschio femmina" e riflette sulla propria identità.

Ricky Tognazzi ha condiviso a Ciao Maschio alcuni aspetti della sua vita privata e delle dinamiche con sua moglie, Simona.

