Racconti rossoneri | Cesare Maldini e la prima Coppa dei Campioni

Cesare-Maldini Cesare Maldini ricorda quei tempi in cui il Milan si presentava in campo con una sfida ben chiara. I rossoneri volevano essere più di una squadra, volevano incutere timore e mostrare la loro forza. La prima Coppa dei Campioni conquistata resta un momento storico, ma tutto è iniziato con quella volontà di fare la differenza e di mettere in campo un calcio deciso e spregiudicato.

In origine era solo un guanto di sfida: “Saremo una squadra di diavoli, rossi come il fuoco e neri come la paura che incuteremo agli avversari”. Parole del fondatore Herbert Kilpin, e forse nemmeno lui immaginava sarebbero diventate il marchio più distintivo dei Casciavit, proletari del pallone con la maglia rossonera ad avvolgerne i sogni di gloria. Casciavit: perché questo siamo, nei momenti buoni e in quelli bui. Dai successi degli anni ’60 alla vergogna della doppia retrocessione, passando per i fasti dell’epoca berlusconiana e i lunghi anni della “banter era”. Successi, capitomboli e tentativi di risalita: un copione che ciclicamente scandisce il battito di ciascun cuore rossonero, tanto da rinsaldarne senza remore lo spirito di appartenenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan '63: La Prima Champions League Italiana

