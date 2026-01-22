Troppi abiti inutili gettati nei cassonetti gialli il fast fashion ha mandato in tilt il sistema di raccolta e riciclo | l’allarme della Caritas Amrbosiana
Il crescente fenomeno del fast fashion ha causato un aumento significativo di abiti inutilizzati, spesso destinati ai cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana. Questa situazione mette sotto pressione il sistema di raccolta e riciclo, evidenziando come lo smaltimento di vestiti ormai obsoleti abbia impatti sociali e ambientali. È importante riflettere sull’equilibrio tra consumo, sostenibilità e solidarietà, affinché il sistema possa funzionare efficacemente e rispondere alle esigenze della comunità.
Per anni, a Milano ma non solo, i cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana hanno rappresentato molto più di un gesto di solidarietà. Erano – e restano – l’unico canale ufficiale per smaltire gli abiti usati, che non possono essere buttati nella spazzatura indifferenziata. Chi non rivende su piattaforme online o non passa per il mercato dell’usato, affida lì i vestiti dismessi, convinto di fare la cosa giusta per l’ambiente e per il sociale. Oggi però quel sistema è entrato in crisi: nei cassonetti finiscono sempre più capi di fast fashion, economici e di qualità scadente già alla nascita, impossibili da riutilizzare o riciclare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caritas Non lasciate gli abiti all'ingresso La richiesta: I vestiti vanno consegnati ai volontari: se si depositano lì sono soggetti alle intemperie e si crea una discarica a cielo aperto
