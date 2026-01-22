Il crescente fenomeno del fast fashion ha causato un aumento significativo di abiti inutilizzati, spesso destinati ai cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana. Questa situazione mette sotto pressione il sistema di raccolta e riciclo, evidenziando come lo smaltimento di vestiti ormai obsoleti abbia impatti sociali e ambientali. È importante riflettere sull’equilibrio tra consumo, sostenibilità e solidarietà, affinché il sistema possa funzionare efficacemente e rispondere alle esigenze della comunità.

Per anni, a Milano ma non solo, i cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana hanno rappresentato molto più di un gesto di solidarietà. Erano – e restano – l’unico canale ufficiale per smaltire gli abiti usati, che non possono essere buttati nella spazzatura indifferenziata. Chi non rivende su piattaforme online o non passa per il mercato dell’usato, affida lì i vestiti dismessi, convinto di fare la cosa giusta per l’ambiente e per il sociale. Oggi però quel sistema è entrato in crisi: nei cassonetti finiscono sempre più capi di fast fashion, economici e di qualità scadente già alla nascita, impossibili da riutilizzare o riciclare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Troppi abiti inutili gettati nei cassonetti gialli, il fast fashion ha mandato in tilt il sistema di raccolta e riciclo”: l’allarme della Caritas Amrbosiana

Leggi anche: “Abiti usati, nei cassonetti 4mila tonnellate l’anno: il peso della Garisenda. Effetto fast fashion”

Leggi anche: La fast fashion minaccia il riciclo degli indumenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Caritas Non lasciate gli abiti all’ingressoLa richiesta: I vestiti vanno consegnati ai volontari: se si depositano lì sono soggetti alle intemperie e si crea una discarica a cielo aperto ... msn.com

La fast fashion di plastica intasa i cassonetti gialli. “Troppi abiti inutili, siamo in crisi” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Zero sbatti, tanta neve. Questo è il motto dei Piani di Bobbio, la ski area più vicina a Milano! Per te che abiti a Milano e vuoi trascorrere una giornata o un weekend sulla neve, senza troppi preparativi, questa località sciistica in Valsassina è l’ideale. Scopri ora l facebook