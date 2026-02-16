Lione attivista di destra aggredito e ucciso È stata l’estrema sinistra di Melanchon Sospetti sull’assistente di un deputato

Lione, venerdì scorso, un attivista di destra è stato aggredito e ucciso durante una manifestazione, un fatto che ha scatenato forti polemiche. Le autorità sospettano coinvolgimenti dell’estrema sinistra e di un assistente di un deputato, mentre testimoni riferiscono di tensioni cresciute tra gruppi opposti. La vittima, un giovane di 25 anni, stava partecipando a un corteo quando è stato colpito con violenza.

Parigi, 16 febbraio 2026 - In Francia è bufera sul partito dell' estrema sinistra e sul suo leader Jean-Luc Melenchon dopo il pestaggio che ha portato alla morte di un giovane attivista di destra a Lion venerdì scorso. Quentin Deranque, studente di 23 anni, è morto in seguito a un'aggressione mentre protestava contro l'intervento dell'eurodeputata palestinese del partito di estrema sinistra La France Insoumise (LFI) Rima Hassan. Il governo francese accusa LFI. Le indagini sono ancora in corso, ma il governo d'Oltralpe non sembra avere dubbi sulla matrice. Sia il ministro della Giustizia Gérald Darmanin sia il ministro degli Interni Laurent Nunez hanno infatti puntato il dito contro l'estrema sinistra.