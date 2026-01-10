Crans-Montana il cambio di passo della procura sui Moretti Indaga anche l' Italia Non colposo ma omicidio volontario

La procura di Crans-Montana ha intensificato le indagini sui Moretti, coinvolgendo anche l’Italia. Dopo un lungo interrogatorio di oltre sei ore e mezza, Jacques Moretti, imprenditore francese e gestore del disco bar Le Constellation, ha lasciato l’ufficio. L’indagine si sta spostando da un’ipotesi di colpa a quella di omicidio volontario, segnando un cambio di passo nel procedimento giudiziario.

Dopo un interrogatorio fiume di oltre sei ore e mezza Jacques Moretti?, chiacchierato imprenditore francese e titolare del disco bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, esce.

