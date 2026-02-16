Quentin è stato vittima dell’antifascismo militante Parla Astrid del Collettivo Nemesis video

Astrid del Collettivo Nemesis ha dichiarato che Quentin è stato ucciso da atti di antifascismo militante, sottolineando che si tratta di un fatto accertato. La responsabile italiana del collettivo ha spiegato che il suo gruppo non ha dubbi sulla natura dell’attacco e ha aggiunto che l’omicidio è avvenuto durante una manifestazione in una zona centrale della città, dove si erano svolti scontri tra gruppi opposti.

«Quentin è stato vittima dell'antifascismo militante, al 100%». Queste le parole di Astrid, responsabile del Collettivo Nemesis in Italia, intervistata dal Secolo d'Italia sull'omicidio di Quentin. Il giovane si trovava a un presidio del movimento femminista di destra, per proteggere le ragazze nel caso in cui fossero state aggredite. È stato massacrato di botte e ucciso dagli antifascisti, che non si sono fermati neanche davanti alle ragazze. «Gli antifascisti hanno attaccato contemporaneamente le ragazze e i ragazzi, che non le hanno potute aiutare». E ancora: «Una di loro è stata strangolata e buttata a terra.