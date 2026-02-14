Quentin, un giovane attivista di destra di 23 anni, è stato brutalmente aggredito a Lione giovedì sera e ora si trova in stato di morte cerebrale. L’attacco, avvenuto durante una manifestazione, ha scatenato nuove polemiche sulla violenza degli antifascisti in Europa. Questo episodio si aggiunge a una serie di altri casi simili, che mostrano come le tensioni politiche spesso sfocino in violenza fisica. Un dettaglio concreto è che l’aggressione è avvenuta in pieno centro città, davanti a molti testimoni.

Il caso del 23enne francese Quentin, attivista di destra pestato e ridotto in stato di «morte cerebrale» nella serata di giovedì, a Lione, è l’ennesima dimostrazione del livello di violenza cui possono arrivare gli antifascisti. La sua unica colpa è stata quella di esporsi per difendere le ragazze del Collettivo identitario Nemesis, che stavano contestando pacificamente una conferenza all’università di Studi politici, organizzata dall’eurodeputata di estrema sinistra Rima Hassan. Le ragazze sono state attaccate da un gruppo di antifascisti, che hanno buttato a terra Quentin, riempiendolo di calci e provocandogli lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quentin è solo l’utima vittima: così l’antifascismo diffonde violenza in tutto l’Occidente

Il 12 febbraio, a Lione, Quentin è stato accoltellato durante una conferenza di Rima Hassan, parlamentare di sinistra, che si svolgeva all’Institut d’Études Politiques.

Giorgia Meloni condanna la violenza politica nel giorno di Acca Larentia, sottolineando la sua negativa opinione su ogni forma di violenza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Quentin Tarantino e quella notte di autocritica che ha cambiato la sua vita; Sono i 20 film del secolo secondo Quentin Tarantino, tu quanti ne hai visti?; Nel biathlon vince solo la Francia: sprint a Quentin Fillon Maillet, affonda Tommaso Giacomel; Quentin Tarantino torna davanti alla macchina da presa insieme a Simon Pegg con Only What We Carry.

Nel biathlon vince solo la Francia: sprint a Quentin Fillon Maillet, affonda Tommaso GiacomelIl transalpino Quentin Fillon Maillet è il nuovo campione olimpico nella 10 km sprint maschile di biathlon: dopo l'argento di Pechino 2022 il francese ... oasport.it