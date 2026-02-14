Astrid, rappresentante di Nemesis Italia, denuncia la violenza antifascista dopo l'aggressione a Quentin D. a Lione, che lo ha ridotto in coma cerebrale. La giovane appare sconvolta mentre invita a denunciare questi episodi, spiegando che simili violenze non devono ripetersi. La sua testimonianza arriva in un momento in cui si moltiplicano le richieste di intervento e di maggiore attenzione da parte delle autorità. Astrid sottolinea l’importanza di agire subito per fermare la spirale di aggressioni.

Astrid è visibilmente provata mentre lancia quello che definisce «un messaggio di prevenzione». Parla della brutale aggressione con cui, a Lione, gli antifascisti hanno ridotto in coma cerebrale Quentin D., 23 anni, intervenuto a difesa delle ragazze del Collettivo femminile identitario Nemesis. «Abbiate cura di voi, perché quello che succede in Francia in genere poi succede anche in Italia », dice Astrid, nel suo italiano con accento francese in un video pubblicato sui profili social di Nemesis. Astrid fa parte del Collettivo, ne è un «membro storico», come si legge sul sito del collettivo, dove viene spiegato che si divide tra Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La ragazza di Nemesis Italia: «Denunciate la violenza antifascista. Quello che è successo a Quentin non si deve ripetere» (video)

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Nemesis, la via europea del trumpismo: le femministe di estrema destra che gridano alla remigrazioneIn piazza Duomo a Milano, nel periodo di Natale, un gruppo di femministe di destra francesi ha srotolato uno striscione: «Babbo Natale remigra questi stupratori». Al centro della loro battaglia ci son ... editorialedomani.it

Nel nuovo cortometraggio/trailer di RESIDENT EVIL, non solo possiamo intravedere Nemesis sullo sfondo, ma anche udire il suo iconico "STAAAARS!" #ResidentEvil #ResidentEvilRequiem #ResidentEvil9 #CAPCOM RESIDENT EVIL Remake - Italia Re facebook