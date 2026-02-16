Francia caso Deranque Ipotesi di omicidio volontario

A Lione, Quentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, è morto dopo essere stato brutalmente picchiato sabato scorso, probabilmente vittima di un omicidio volontario. La sua morte ha suscitato sdegno tra i sostenitori e ha acceso il dibattito sulla crescente violenza politica nel paese. La polizia sta indagando sui motivi dell'aggressione e sulle eventuali responsabilità.

In Francia infuria la violenza a sfondo politico. Quentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, é morto sabato a Lione dopo essere entrato in coma in seguito a un violento pestaggio. L’accusa contro i colpevoli si è aggravata: la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario. Francia, violenza contro Deranque: almeno sei gli aggressori. Il procuratore ha riferito che il ventitreenne è stato colpito da almeno sei persone durante scontri tra militanti di estrema destra e estrema sinistra. Gli autori materiali non sono stati ancora identificati e l’indagine prosegue con l’analisi di testimonianze e immagini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Francia, caso Deranque. Ipotesi di omicidio volontario Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa Mélenchon Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026. Caso Massimo Adriatici, la Procura chiede 11 anni e 4 mesi: processo riaperto per omicidio volontario Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mandante morale. La Francia accusa Mélenchon per l'uccisione di Quentin DeranquePer la morte del giovane attivista di destra si indaga per omicidio volontario. Il governo è durissimo contro La France Insoumise, sotto attacco per i legami ... huffingtonpost.it Quentin ucciso in Francia dall’estrema sinistra: denunciato membro LFI/ Appello choc firmato da AVS e CgilQuentin, 23enne ucciso dall'estrema sinistra in Francia: i legami (non diretti) con AVS e Cgil in Italia. Cos'è successo nel pestaggio degli antifascisti ... ilsussidiario.net Se si parla di “Francia, scandalo giudiziario e discriminazione religiosa”, quasi tutti pensano subito al caso Dreyfus e al “J’accuse” di Zola. Ma non è stato il solo scandalo che ha segnato la storia francese. Un secolo e mezzo prima, sotto il regno di Luigi XV, c’ - facebook.com facebook Trump-Netanyahu, scontro sull’Iran. Caso Albanese, la Francia: «Via dall’Onu» x.com