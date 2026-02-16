Francia caso Deranque Ipotesi di omicidio volontario

A Lione, Quentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, è morto dopo essere stato brutalmente picchiato sabato scorso, probabilmente vittima di un omicidio volontario. La sua morte ha suscitato sdegno tra i sostenitori e ha acceso il dibattito sulla crescente violenza politica nel paese. La polizia sta indagando sui motivi dell'aggressione e sulle eventuali responsabilità.

In Francia infuria la violenza a sfondo politico. Quentin Deranque, giovane  attivista di estrema destra, é morto sabato a Lione dopo essere entrato in  coma  in seguito a un violento  pestaggio. L’accusa contro i colpevoli si è aggravata: la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di  omicidio volontario. Francia, violenza contro Deranque: almeno sei gli aggressori. Il procuratore ha riferito che il  ventitreenne  è stato colpito da  almeno sei persone  durante scontri tra militanti di  estrema destra  e  estrema sinistra. Gli autori materiali non sono stati ancora identificati e l’indagine prosegue con l’analisi di  testimonianze  e  immagini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa Mélenchon

Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.

