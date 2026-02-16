Marotta ha ricordato il contatto tra Cuadrado e Perisic e il rigore assegnato alla Juventus nel 2021, per spiegare come quella decisione abbia contribuito alla qualificazione della squadra torinese in Champions League. La scena avvenne durante il derby d’Italia di maggio, quando l’arbitro concesse il rigore che portò il risultato sul 3-2, un episodio che ancora oggi fa discutere. La decisione influì sulla stagione della Juventus, permettendole di ottenere un importante ritorno economico, stimato tra i 60 e i 70 milioni di euro.

A quale episodio ha fatto riferimento Beppe Marotta a margine dell’assemblea di Lega tornando sui fatti di Inter-Juve? Il presidente nerazzurro ha definito l’episodio chiave – cioè l’esultanza di Bastoni per l’espulsione di Kalulu, che non aveva commesso alcun fallo ai danni del difensore – "un fatto deprecabile, ma ordinario e non straordinario", associandolo a quanto avvenuto nel derby d’Italia del 15 maggio 2021: quello in cui Calvarese assegnò un calcio di rigore in favore della Juve per una simulazione di Cuadrado, punendo un presunto fallo in area di Perisic. Anche in quella circostanza non era uno snodo per lo scudetto (l’Inter di Conte era già campione d’Italia), ma per la Juve di Pirlo il 3-2 (decisivo, appunto, il rigore fischiato per un presunto fallo di Perisic, in realtà simulazione di Cuadrado che poi ha trasformò il tiro dagli undici metri) era valso tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quel contatto Cuadrado-Perisic e il rigore per la Juve nel 2021: ecco a cosa si riferisce Marotta

Marotta ha spiegato che la Juventus ha incassato tra i 60 e i 70 milioni di euro nel 2021 grazie alle simulazioni di partite, una cifra che sorprende molti.

Marotta ha ricordato il caso Cuadrado, evidenziando come le simulazioni abbiano portato alla Juventus un guadagno di 60-70 milioni di euro e alla qualificazione in Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.