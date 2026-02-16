Simulazioni? Voglio ricordare quanto successe con Cuadrado Lì la Juve guadagnò 60 70 milioni | Marotta rompe il silenzio

Marotta ha ricordato il caso Cuadrado, evidenziando come le simulazioni abbiano portato alla Juventus un guadagno di 60-70 milioni di euro e alla qualificazione in Champions League. La vicenda, avvenuta durante le partite tra Inter e Juventus, riguardava una situazione controversa che influì notevolmente sui risultati e sui ricavi delle due squadre.

“ Simulazioni? Voglio ricordare quanto successe sempre in Inter – Juventus con Cuadrado. Con quel fatto la Juventus si qualificò alla Champions League e guadagnò 60 70 milioni ”. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta rompe il silenzio sul caso Bastoni e lo fa a margine dell’assemblea di Lega in programma nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, a Milano. Marotta è il primo dirigente dell’Inter a parlare dopo le parole di Cristian Chivu nell’immediato post gara ( parole che hanno alimentato maggiormente le polemiche ). Nell’occasione ha fatto riferimento al rigore fischiato in favore della Juventus (dopo un contatto tra Perisic e Cuadrado) il 15 maggio 2021, con i bianconeri che con quella vittoria conquistarono la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Simulazioni? Voglio ricordare quanto successe con Cuadrado. Lì la Juve guadagnò 60/70 milioni”: Marotta rompe il silenzio Brooklyn Beckham rompe il silenzio: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia" Brooklyn Beckham ha recentemente rotto il silenzio sulla crisi familiare, affermando di non desiderare una riconciliazione con i genitori, David e Victoria Beckham. Ultimissime Inter LIVE: saranno playoff: il guadagno fin qui, Barella punta la Juve. Marotta premiato La stagione dell’Inter si avvia verso i playoff, con i giocatori che si preparano a spingere ancora di più. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: INTER - Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica va al di là di quanto successo, quest’anno siamo intervenuti solo dopo la partita con il Napoli per un rigore non giusto, lo scorso anno non abbiamo fatto polemica. “Negli ultimi anni l’Inter è stata la più vincente. Voglio ricordare un piccolo episodio a proposito di simulazioni: Juve -Inter 2021 sul 2-2 rigore su palese simulazione di Cuadrado. Successivamente sia arbitro e organi tecnici fu ammesso che fu simulazione. Qu x.com Buonasera a tutti..... Posso chiedere per favore a quelli più preparati di me... Gli argomenti specifici di questo bando e magari qualche applicazione per le simulazioni .... Voglio provare , ma solo ora ho letto ... Se poi non passo, posso dire di averci provat - facebook.com facebook