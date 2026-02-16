Marotta | Simulazione? Nel 2021 la Juve guadagnò così 60-70 milioni

Marotta ha spiegato che la Juventus ha incassato tra i 60 e i 70 milioni di euro nel 2021 grazie alle simulazioni di partite, una cifra che sorprende molti. Durante l'assemblea della Lega Serie A, il dirigente dell’Inter ha commentato quanto avvenuto nel match contro la Juve, sottolineando come alcune operazioni possano aver influenzato i bilanci dei club. Insieme a questa affermazione, ha portato un esempio concreto di come certe pratiche abbiano impattato sui ricavi delle squadre italiane.