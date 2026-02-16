Marotta | Simulazione? Nel 2021 la Juve guadagnò così 60-70 milioni
Marotta ha spiegato che la Juventus ha incassato tra i 60 e i 70 milioni di euro nel 2021 grazie alle simulazioni di partite, una cifra che sorprende molti. Durante l'assemblea della Lega Serie A, il dirigente dell’Inter ha commentato quanto avvenuto nel match contro la Juve, sottolineando come alcune operazioni possano aver influenzato i bilanci dei club. Insieme a questa affermazione, ha portato un esempio concreto di come certe pratiche abbiano impattato sui ricavi delle squadre italiane.
Il presidente dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa in occasione dell'assemblea della Lega Serie A per parlare di quanto successo durante Inter-Juventus. Marotta ha voluto ricordare un vecchio episodio che permise alla Juve di centrare la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
“Simulazioni? Voglio ricordare quanto successe con Cuadrado. Lì la Juve guadagnò 60/70 milioni”: Marotta rompe il silenzio
Marotta ha ricordato il caso Cuadrado, evidenziando come le simulazioni abbiano portato alla Juventus un guadagno di 60-70 milioni di euro e alla qualificazione in Champions League.
Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni»
Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l’esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, Saviano: Serie A falsata. L’attacco contro Marotta.
Marotta: Nel 2021 la simulazione di Cuadrado mandò la Juve in ChampionsIl presidente dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa in occasione dell'assemblea della Lega Serie A per parlare di quanto successo durante Inter-Juventus. Marotta ha voluto ricordare un vecchio ... corrieredellosport.it
Marotta attacca: Gogna mediatica attorno a Bastoni. Simulazione? Ricordo Cuadrado in Juve-Inter del 2021Parliamo dell’errore di un giovane, ma chi non li ha fatti. L’anno scorso abbiamo perso lo Scudetto per un punto e c’è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma. Saviano? Valutano gli avvocati Una ... interlive.it
MAROTTA, CHE FACCIA DI BRONZO! – IL PRESIDENTE DELL’INTER DIFENDE BASTONI PER LA SIMULAZIONE x.com
Sentite Marotta: "Tutti a parlare dell'Inter perché siamo i più vincenti! Non ricordate la simulazione di Cuadrado della Juve Bastoni patrimonio, ha 300 presenze in Serie A" - facebook.com facebook