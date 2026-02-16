Quarta Repubblica il referendum sulla giustizia e il caso Epstein al centro del talk
Nicola Porro torna questa sera, lunedì 16 febbraio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk di attualità politica ed economica della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 febbraio 2026. Al centro dell’appuntamento, il referendum sulla giustizia e la polemica sulle dichiarazioni del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri. A seguire, il caso Jeffrey Epstein, con gli ultimi sviluppi giudiziari e un focus sulle reazioni della politica italiana. Infine, nuovi aggiornamenti sull’inchiesta sul sistema degli affidi in Italia e sul caso Garlasco, con un’intervista all’ex procuratore Mario Venditti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Nordio accusa il Csm di logiche corruttive: polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito.
Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose.
Esplode il caso Gratteri: “Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni”. Cosa è successo
Nicola Gratteri ha scatenato un vespaio di polemiche con le sue dichiarazioni sul referendum sulla Giustizia, affermando che alle urne voteranno “gli indagati e la massoneria deviata” per il sì, mentre per il no si rivolgeranno “le persone perbene”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
