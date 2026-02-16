Quanto guadagnerà il nuovo direttore generale del comune di Monza
Alessandro Francioni prenderà il posto di Michele Bertola come nuovo direttore generale del Comune di Monza, a partire da marzo. La sua nomina arriva dopo le dimissioni di Bertola, avvenute poco prima di Natale, e rappresenta un passo importante per il futuro dell’amministrazione comunale. Si parla di un compenso che si aggira intorno ai 150 mila euro all’anno, una cifra che include anche eventuali bonus e incentivi. Francioni, già esperto nel settore pubblico, porta con sé un patrimonio di esperienze che potrebbero influenzare le decisioni economiche del Comune nei prossimi mesi.
Da marzo nel palazzo di piazza Trento e Trieste entrerà in servizio Alessandro Francioni, nuovo direttore generale del Comune di Monza in sostituzione di Michele Bertola, che aveva dato le dimissioni poco prima di Natale. Un incarico, quello di Francioni, che verterà all'attuazione del piano integrato di attività e organizzazione della macchina comunale approvato recentemente dalla giunta e per il quale, a tal proposito, l'amministrazione comunale con un'apposita determina ha reso noto i compensi. Secondo quanto precisato nella determina l'incarico del nuovo direttore generale sarà "a tempo pieno e determinato" a decorrere dall'1 marzo e "cesserà alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco".🔗 Leggi su Monzatoday.it
Alessandro Francioni, ecco chi è il nuovo direttore generale del comune di Monza
Il Comune di Monza ha un nuovo direttore generale.
