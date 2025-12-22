Marcheselli nuovo capo di gabinetto del sindaco Comune a caccia del direttore generale
Agostino Marcheselli andrà a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto della sindaca di Latina, Matilde Celentano; il suo ruolo, fin qui ricoperto, di direttore generale del Comune resta vuoto, e l’amministrazione di piazza del Popolo pubblica l’avviso pubblico per trovare il successore.A distanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Comune Latina, il bando per il ruolo di direttore generale - Dal primo gennaio 2026, l’ingegnere Agostino Marcheselli assumerà l'incarico di Capo di Gabinetto lasciando vacante il posto ... latinaoggi.eu
