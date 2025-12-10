Carne di cavallo fuori legge? Così la proposta di Eleonora Evi Pd minaccia molte ricette tipiche
Una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati potrebbe mettere fuori legge la carne di cavallo in Italia, suscitando preoccupazioni riguardo alle tradizioni culinarie e alle ricette tipiche che prevedono questo ingrediente. La misura, avanzata da Eleonora Evi del Pd, potrebbe avere ripercussioni significative sul settore gastronomico nazionale.
Una proposta di legge presentata ieri alla Camera dei Deputati potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra italiani e carne di cavallo. E potrebbe porre fine ad alcune ricette inserite nelle liste dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani tipici. La messa al bando della carne di cavallo è stata infatti richiesta dall’onorevole Eleonora Evi, del Pd. Sostenuta anche dall’On. Patrizia Prestipino e dall’On. Debora Serracchiani, la proposta di legge prevede il riconoscimento degli equidi come animali di affezione, insieme ad altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
