Quando torna Federica Brignone? Ora la Coppa del Mondo per aggiornare il libro dei record!

Federica Brignone tornerà in gara quest’inverno, dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e aver superato un grave infortunio. La sciatrice valdostana, ferita nei mesi scorsi, ha dimostrato di essere tornata in forma e pronta a competere di nuovo. Ora la sua priorità è rientrare in Coppa del Mondo e aggiornare il suo palmarès, che si arricchirà di nuovi record. La sua presenza sulle piste sarà una grande notizia per gli appassionati di sci alpino.

Federica Brignone ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in maniera trionfale, conquistando la medaglia d’oro in superG e in gigante: a dieci mesi dal terribile infortunio che avrebbe potuto mettere fine alla sua strepitosa carriera, la fuoriclasse valdostana ha saputo recuperare brillantemente e a meritarsi la copertina sulla pista Olympia delle Tofane, firmando una spettacolare doppietta che alle nostre latitudini si era vista solo con Alberto Tomba (gigante-slalom a Calgary 1988). Abbiamo detto concluso perché appare improbabile una sua apparizione nello slalom di mercoledì 18 febbraio: si è liberato un posto dopo l’infortunio di Giada D’Antonio, ma è una disciplina che la nostra portacolori non disputa da anni (memorabile quando si imponeva nell’ormai defunta combinata individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? Ora la Coppa del Mondo per aggiornare il libro dei record! Federica Brignone torna in Coppa del Mondo: «Sono qui per testarmi» Federica Brignone torna in gara per la stagione di Coppa del Mondo, pronta a confrontarsi nuovamente con le piste. Federica Brignone non torna in Coppa del Mondo a Tarvisio. L’azzurra non è nella lista FIS Federica Brignone non sarà presente alla gara di Tarvisio valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, poiché non è stata inserita nella lista FIS. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quando torna Federica Brignone? Orario gigante, tv, streaming; Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; A che ora parte Brignone in gigante? E Goggia? La startlist; Leggenda Brignone: dall'infortunio al doppio oro in 318 giorni. Quando parte Federica Brignone nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streamingFederica Brignone ha firmato il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, pennellando una ... oasport.it Quando torna Federica Brignone? Orario gigante, tv, streamingDopo la medaglia d'oro ottenuta in superG, può guardare all'ultima gara del proprio programma con rinnovata fiducia Federica Brignone, che alle Olimpiadi ... oasport.it Training slope at the 3 Zinnen Racing Arena in Toblach – ready for Olympic champions! Congratulations to Federica Brignone on her second gold medal! An outstanding achievement – we are proud that champions train on our slope Training facebook ANCORA SUL TETTO DEL MONDO Federica Brignone scrive un’altra pagina leggendaria: è oro anche nello Slalom gigante #MilanoCortina2026 | @Olympics x.com