Federica Brignone torna in Coppa del Mondo | Sono qui per testarmi

Federica Brignone torna in gara per la stagione di Coppa del Mondo, pronta a confrontarsi nuovamente con le piste. La sciatrice italiana, vincitrice della coppa di cristallo, parteciperà al Gigante di Kronplatz in programma il 20 gennaio. Questo ritorno rappresenta un momento importante per la sua carriera e per gli appassionati di sci alpino, che attendono di vederla in azione sulle piste italiane.

Federica Brignone è tornata. L’azzurra, detentrice della coppa di cristallo, si appresta a rimettere gli sci per il Gigante di Kronplatz, in programma domani 20 gennaio sul Plan de Corones. La fuoriclasse 35enne rientrerà in Coppa del Mondo a 292 giorni dal terribile infortunio in Val di Fassa durante i campionati italiani di marzo 2025. «Già essere qui è un grande risultato. È fantastico esserci e non c’è posto migliore per tornare in gara: la pista di Kronplatz mi è sempre piaciuta. Sono qui per testare mente, corpo e gamba. Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa. Sono qui solo per gareggiare e non ho paura di non ottenere molto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Federica Brignone non torna in Coppa del Mondo a Tarvisio. L’azzurra non è nella lista FIS

Federica Brignone non sarà presente alla gara di Tarvisio valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, poiché non è stata inserita nella lista FIS. L’atleta azzurra quindi non prenderà parte alla prima prova cronometrata della discesa libera in programma.

