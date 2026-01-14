Federica Brignone non torna in Coppa del Mondo a Tarvisio L’azzurra non è nella lista FIS

Federica Brignone non sarà presente alla gara di Tarvisio valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, poiché non è stata inserita nella lista FIS. L’atleta azzurra quindi non prenderà parte alla prima prova cronometrata della discesa libera in programma.

Federica Brignone non figura nella lista FIS presentata in vista della prima prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La detentrice della Sfera di Cristallo generale non si presenterà dunque al cancelletto di partenza per il test di giovedì 15 gennaio (ore 11.00) sulle nevi italiane, dove nel weekend del 17-18 gennaio si disputeranno una discesa libera e un superG. La fuoriclasse valdostana salterà dunque questo appuntamento e il suo rientro in gara è rinviato, quando mancano poco più di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (la Cerimonia d’Apertura è in programma per venerdì 6 febbraio). 🔗 Leggi su Oasport.it

