Quando si gioca Novara-Scandicci andata playoff Champions League | programma orario tv streaming

Novara e Scandicci si affronteranno nei playoff della Champions League di volley femminile: le due squadre italiane hanno chiuso i propri gironi al secondo posto, rispettivamente alle spalle del Fenerbahce Istanbul e del VakifBank Istanbul. Le compagini turche sono state superiori e così le due realtà della Serie A1 si affronteranno in un testa a testa fratricida che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. La partita d’andata si disputerà mercoledì 18 febbraio (ore 18.00) al PalaIgor: le piemontesi giocheranno di fronte al proprio pubblico, la settimana successiva toccherà alle toscane avere il favore delle mura amiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

