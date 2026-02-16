Quando si gioca Novara-Scandicci andata playoff Champions League | programma orario tv streaming
Novara e Scandicci si sfideranno nei playoff della Champions League di volley femminile, una partita che potrebbe decidere chi accede alla fase successiva della competizione. Le due squadre italiane, entrambe seconde nei loro gironi, cercano una vittoria per proseguire il cammino europeo. La partita si giocherà in un palazzetto affollato, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.
Novara e Scandicci si affronteranno nei playoff della Champions League di volley femminile: le due squadre italiane hanno chiuso i propri gironi al secondo posto, rispettivamente alle spalle del Fenerbahce Istanbul e del VakifBank Istanbul. Le compagini turche sono state superiori e così le due realtà della Serie A1 si affronteranno in un testa a testa fratricida che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. La partita d’andata si disputerà mercoledì 18 febbraio (ore 18.00) al PalaIgor: le piemontesi giocheranno di fronte al proprio pubblico, la settimana successiva toccherà alle toscane avere il favore delle mura amiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando si gioca Olympiacos-Milano, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streaming
L’Olympiacos affronterà Milano nei playoff della Champions League di volley femminile, un match che si gioca perché le milanesi hanno conquistato il secondo posto nel girone, alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul.
Quando si gioca Scandicci-Dentil Praia Clube, semifinale Mondiale per Club volley: data, programma, orario, tv, streaming
Scandicci e Dentil Praia Clube si sfideranno nella semifinale del Mondiale per Club di volley femminile 2025, in programma sabato 13 dicembre alle ore 17.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Verso Novara-Brescia, Corini: Abbiamo entusiasmo, qualità e motivazioni a mille. La vittoria sulla Giana ci ha caricato; Il post gara di Novara-Albinoleffe; Novara-Union Brescia: le punizioni a orologeria e a tempo indeterminato; Novara, punto pesante verso la salvezza: è 0-0 contro l’Union Brescia.
Diretta/ Novara Albinoleffe (risultato finale 2-2): gare dalle mille emozioni (11 febbraio 2026)Diretta Novara Albinoleffe, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Piola per il ventiseiesimo turno della Serie C 2025/2026 (girone A) ... ilsussidiario.net
Diretta/ Novara Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: un punto a testa! (Serie C, 7 febbraio 2026)Diretta Novara Brescia streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Silvio Piola per il venticinquesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone A) ... ilsussidiario.net
#SerieA1femminile Scandicci-Macerata 3-0 (25-15 25-20 25-17) SC: Antropova 16 MC: Decortes 17 Novara-Cuneo 2-3 (23-25 25-19 25-18 23-25 13-15) NO: Tolok 32 CN: Diop 26 #pallavolo #volley #volleyball x.com
#serieA2 #Mondaynight Volley Talmassons Volley Melendugno SERIE A2. Il monday night è delle Pink Panthers: la CDA s’impone per 1-3 Melendugno Scandicci e Novara in trasferta a Vallefoglia e Macerata, poi Perugia-Busto, Milano-San Giovanni e Cune - facebook.com facebook