Quando si gioca Scandicci-Dentil Praia Clube semifinale Mondiale per Club volley | data programma orario tv streaming
Scandicci e Dentil Praia Clube si sfideranno nella semifinale del Mondiale per Club di volley femminile 2025, in programma sabato 13 dicembre alle ore 17. L'incontro, trasmesso in diretta tv e streaming, rappresenta un momento decisivo per le due formazioni nella competizione internazionale.
Scandicci affronterà il Dentil Praia Clube nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 13 dicembre (ore 17.00 italiane) a San Paolo (Brasile), in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno seguente contro la vincente del confronto tra Conegliano e l’Osasco Sao Cristovao Saude. Assisteremo a una finale tutta italiana, come già successo a maggio in occasione dell’atto conclusivo della Champions League? Le vice campionesse d’Europa saranno chiamate a sfidare le Campionesse del Sudamerica: si preannuncia un ostacolo molto impegnativo per le toscane, che hanno comunque tutte le carte in regola per spuntarla e meritarsi la possibilità di disputare il match che assegnerà il titolo, alla loro prima partecipazione in una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
