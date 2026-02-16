Quando l’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi? Ultimi giorni senza la disciplina regina!

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 volge verso la sua naturale conclusione: all’appello manca soltanto lo slalom femminile, che si disputerà mercoledì 18 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30). Gli uomini hanno terminato le loro fatiche oggi pomeriggio con la prova tra i pali stretti vinta dallo svizzero Loic Meillard, mentre le donne si esibiranno tra un paio di giorni nella disciplina più tecnica sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. I Giochi si concluderanno domenica 22 febbraio, dunque i quattro giorni finali della rassegna a cinque cerchi saranno privi della disciplina regina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le atlete italiane di sci alpino, Brignone e Goggia, conoscono già i possibili pettorali per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Lo sci alpino torna a far parlare di sé ai Giochi invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 16 febbraio; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; L'ultima gara di Lindsey Vonn: Ci ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Non ho rimpianti; Ultima casalinga in regular season. Obiettivo secondo posto!.

Ultima gara italiana per Valentino Rossi prima dell’addioI fan sono preparati da mesi, l’abbandono delle gare ufficiali di Valentino Rossi è ufficiale da un bel pezzo. L’ultima tappa italiana ha un significato particolare e il campione lo sa: La precedente ... 105.net

Cortina 2026, Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi | Olimpiadi, al via l’ultima settimana: le gare di oggi - facebook.com facebook

LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: ultima sfida del girone - x.com