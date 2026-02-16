Quando l’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi? Ultimi giorni senza la disciplina regina!
L’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è prevista per mercoledì 18 febbraio, quando si svolgerà lo slalom femminile. La competizione si avvicina alla fine, lasciando solo questa prova per concludere il programma di questa disciplina. La decisione di disputare l’evento in questa data deriva dalla pianificazione ufficiale dei giochi, che si avvia verso le sue ultime giornate.
Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 volge verso la sua naturale conclusione: all’appello manca soltanto lo slalom femminile, che si disputerà mercoledì 18 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30). Gli uomini hanno terminato le loro fatiche oggi pomeriggio con la prova tra i pali stretti vinta dallo svizzero Loic Meillard, mentre le donne si esibiranno tra un paio di giorni nella disciplina più tecnica sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. I Giochi si concluderanno domenica 22 febbraio, dunque i quattro giorni finali della rassegna a cinque cerchi saranno privi della disciplina regina. 🔗 Leggi su Oasport.it
