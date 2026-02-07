La differenza tra discesa e Super G il rischio inforcata in slalom | ecco lo sci alpino disciplina regina dei Giochi invernali

Lo sci alpino torna a far parlare di sé ai Giochi invernali. La differenza tra discesa e Super G non è sempre chiara, e in tanti si sono trovati in difficoltà in fase di inforcata in slalom. È una disciplina che richiede velocità, precisione e coraggio. Nato nel XIX secolo in Norvegia, lo sci alpino ha fatto passi da gigante, trasformandosi in uno degli sport più amati e spettacolari delle Olimpiadi.

Lo sci alpino è la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali. È nato nella seconda metà del XIX secolo su iniziativa del norvegese Sondre Norheim, che sviluppò i primi sci curvi ed elaborò la tecnica Telemark per scendere a valle. A differenza degli sci da fondo, il tallone viene bloccato per avere stabilità, lo sci è più largo ed è dotato di una lamina su entrambi i lati che permette di curvare. La regola base dello sci alpino è scendere lungo pendii innevati nel minor tempo possibile. Nelle specialità "veloci", discesa e super G, gli atleti affrontano una sola manche e chi completa il percorso nel minor tempo vince.

