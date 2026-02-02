Le atlete italiane di sci alpino, Brignone e Goggia, conoscono già i possibili pettorali per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La scelta dipenderà dalla lista di partenza valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, che determina i numeri di partenza anche per le Olimpiadi. In ogni gara individuale, l’Italia potrà schierare al massimo quattro atlete. La decisione finale arriverà in base ai risultati delle prossime competizioni di Coppa del Mondo.

Nel settore femminile saranno le World Cup Starting List valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino a definire i pettorali di partenza anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in ciascuna gara individuale ogni Paese potrà schierare al massimo quattro atlete. Nelle discipline veloci, ovvero discesa e superG, le atlete ai primi 10 posti potranno ricevere in dote un pettorale tra il 6 ed il 15, mentre quelle comprese tra l’11° ed il 20° posto avranno in sorte un numero tra l’1 ed il 5 oppure tra il 16 ed il 20. Pettorali sorteggiati tra il 21 ed il 30 per le atlete fino al 30° posto, poi si va in ordine di graduatoria oltre il numero 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i possibili pettorali di Brignone, Goggia e di tutte le azzurre alle Olimpiadi gara per gara

Approfondimenti su Brignone Goggia

La tappa di Spindleruv Mlýn della Coppa del Mondo di sci alpino si svolge senza le atlete italiane Sofia Goggia e Federica Brignone.

Federica Brignone si avvicina alle Olimpiadi di Cortina 2026, intensificando la preparazione e le sessioni in pista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brignone Goggia

Argomenti discussi: Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: spedizione da record per puntare alle 20 medaglie; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Casse davanti a tutti nella prova di Crans Montana, 6/o Schieder, 12/o Paris: domani il via alle 11; Fatta l’Italia della velocità nello sci alpino? Praticamente definiti i quartetti per discesa e superG.

Sci alpino, Milano Cortina 2026: il programma delle gare, gli orari e dove vederle in tvDieci titoli da assegnare fino a mercoledì 18 febbraio. Tra le 11 azzurre al via ci sono le veterane Federica Brignone e Sofia Goggia e la giovanissima Giada D'Antonio. Tra i 10 uomini occhi puntati s ... today.it

Calendario sci alpino Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingLo sci alpino sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da mercoledì 4 a mercoledì 18 febbraio: saranno 10 nel complesso i titoli ... oasport.it

Sci alpino: a Alyssa Borroni e Pietro Seletto lo Slalom di Champoluc 6 Slalom, ieri, sulla pista Ostafa 2 di Champoluc, riservato alla categoria Allievi, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac, che ha visto poco meno di duecento concorrenti al cancelletto - facebook.com facebook

La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com