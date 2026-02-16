Quando l’ingegneria si dedica alla ricerca

L’ingegneria italiana ha portato alla creazione di robot umanoidi che stanno entrando sempre più nel nostro quotidiano. In alcuni ristoranti e hotel, i robot modenesi già servono i clienti e interagiscono con loro. La loro presenza cresce perché le aziende puntano a rendere i servizi più efficienti e innovativi. Questi robot sono il risultato di anni di ricerca in laboratorio e ora si trovano nelle aree pubbliche, pronto a sostituire o integrare il lavoro umano.

IL FUTURO parlerà sempre più la lingua dei robot umanoidi. Alcuni di quelli che già si vedono nelle hall di ristoranti e grandi alberghi, sono di fabbricazione italiana, anzi modenese. A progettarli e realizzarli è la Sir Robotics, impresa che fattura 43,5 milioni di euro e impiega circa 100 persone. Fondata nel 1984 dall'ingegnere Luciano Passoni, Sir Robotics nasce dalla visione di riunire le competenze di tre attività complementari sotto un'unica struttura societaria: un'azienda di elettronica, un'azienda di ingegneria meccanica e un prestigioso studio tecnico di progettazione. Questa integrazione ha portato alla creazione di una società di ingegneria specializzata dedicata alla ricerca e sviluppo di automazione robotica per il settore industriale.