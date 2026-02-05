L’università più vicina Ingegneria alla Padula

A Padula apre un nuovo polo universitario dedicato all’ingegneria del digitale. L’ateneo intende formare i nuovi professionisti del settore, puntando sul territorio apuano. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, con studenti e docenti che hanno assistito alle prime lezioni. La struttura si propone come un punto di riferimento per chi vuole studiare e lavorare nel mondo dell’innovazione tecnologica.

di Daniele Rosi Un nuovo polo universitario per formare gli ingegneri del digitale, nel cuore del territorio apuano. È stata apposta ieri alla Camera di Commercio la storica firma di una convenzione che porta a Massa Carrara il primo corso di Laurea triennale in Ingegneria delle Tecnologie digitali dell' Università di Pisa: progetto che segna una svolta per la formazione tecnica locale. Il corso, che avrà sede a Carrara negli spazi storici di Villa Fabbricotti nel parco della Padula, nasce da una collaborazione istituzionale condivisa tra Comuni, enti e fondazioni locali, con l'obiettivo di rispondere alla crescente fame di competenze digitali delle imprese.

